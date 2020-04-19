المركزي الإماراتي يحث البنوك على استغلال برنامج التحفيز

شجع مصرف الإمارات المركزي البنوك التجارية، اليوم الأحد، على استغلال إجراءات خاصة برأس المال والسيولة حجمها 70 مليار دولار أعلنها البنك لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.



وحث البنوك على معالجة المزيد من الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت أعمالها بتداعيات جائحة كوفيد-19.

موضوع يهمك قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، وأعلن مزيدا من... المركزي الإماراتي يطلق حزمة تحفيزية بـ 69.7 مليار دولار اقتصاد

وتابع البنك المركزي، في بيان، أن البنوك استخدمت بالفعل 30% من الأموال المخصصة ضمن برنامجه التحفيزي، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه سينشر استخدام كل بنك لبرنامج التحفيز بدءا من مايو أيار 2020.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قد قرر تعيين عبد الحميد سعيد محافظاً جديداً للبنك المركزي، حسبما ذكره مكتب الاتصال الحكومي في تدوينة على تويتر.

ويحل سعيد بهذا القرار محل مبارك راشد المنصوري الذي تولى قيادة المؤسسة منذ 2014.



وترتبط السياسة النقدية للإمارات ارتباطا وثيقا بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نظرا للربط القائم منذ فترة طويلة للعملة المحلية الدرهم بالدولار.

وكان مصرف الإمارات المركزي، قد قال في 5 نيسان الجاري، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، وأعلن مزيدا من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف في بيان، أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.

وأوضح أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضح أنه يمكن للبنوك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.