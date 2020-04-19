بنك سويسري متفائل: العالم بدأ يتحكم بوضع كورونا

قال رضوان المغراوي، الرئيس التنفيذي لبنك لومبارد أودير الشرق الأوسط، إن "العالم بدأ يتحكم بالوضع بالنسبة لتداعيات فيروس كورونا، في ثلاث كتل اقتصادية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية".

موضوع يهمك قالت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، إنها وقعت، اليوم الأحد، على اتفاقية شراء لـ 75% من شركة حلول... "الفخارية" تشتري 75% من "الأنابيب المتطورة" بـ 56 مليون ريال شركات

وأضاف المغراوي في مقابلة مع "العربية" أن الحديث كان عن توقعات بوفيات بالملايين، لكن الآن يجري الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد، موضحا أن بعض الدول الآسيوية نجحت في التحكم في الوباء وفتح الاقتصاد تدريجيا.

وكشف أن بنك لومبارد أودير السويسري وضع 6 مؤشرات للقياس هي الصادرات والواردات واستهلاك الكهرباء ونقاء الهواء واكتظاظ المدن وعدد الرحلات الجوية.

وبناء على هذه المؤشرات الستة، وجد البنك ضوءا أخضر في كوريا الجنوبية، وفي الصين هناك بعض المؤشرات المشجعة، ففي قطاع العقارات عادت الأمور إلى ما كانت عليه في 2018 و2019 وكذلك في استهلاك الفحم، وارتفعت الصادرات 32%، كما استرجعت الصين 85% من حركتها الاقتصادية.

واعتبر أن لدى أوروبا خارطة طريق ستكون خلال شهر جاهزة في كل من إسبانيا وفرنسا وفي أوروبا سيفتح الاقتصاد تدريجيا ويبدأ الاقتصاد إنتاج البضائع وسيعود الطلب والاستهلاك، كما أن مجموعة العشرين تعمل من أجل دفع عجلة الاقتصاد.