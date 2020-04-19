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الكويت.. تأجيل استحقاقات البنوك على متضرري كورونا 6 أشهر

المصدر: العربية.نت
البنك المركزي الكويتي
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أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

وأوضح البنك في بيان أن التأجيل سيكون من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول.

تدرس الحكومة في الكويت خيارات عدة لتمويل عجز الميزانية، في ظل غياب قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق.

وكانت الحكومة قد أحالت قانون الدين العام إلى مجلس الأمة، إلا أن رئيس المجلس مرزوق الغانم وصف المشروع بأنه معيب في موضوعه وتوقيته، داعيا الحكومة لسحبه. وأشار إلى أن فرصة تمرير القانون بالمجلس تكاد تكون معدومة.

وتسري معلومات عن احتمال لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، للمرة الأولى منذ التسعينات، أو وقف التحويلات إلى الصندوق، أو قيام صندوق الأجيال القادمة بشراء أصول من صندوق الاحتياطي العام لتوفير سيولة للحكومة.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية شكلت لجنة لدراسة التداعيات الاقتصادية ومواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.

كلمات دالّة

#البنوك الكويتية, #المركزي الكويتي, #فيروس كورونا, #صندوق الأجيال القادمة

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