الكويت.. تأجيل استحقاقات البنوك على متضرري كورونا 6 أشهر

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، أنه وجه البنوك التجارية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير.

وجه بنك الكويت المركزي البنوك الكويتية نحو تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لدى البنوك بدون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير لمدة 6 أشهر. pic.twitter.com/ekpUlbUB68 — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) April 19, 2020

وأوضح البنك في بيان أن التأجيل سيكون من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول.

تدرس الحكومة في الكويت خيارات عدة لتمويل عجز الميزانية، في ظل غياب قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق.

وكانت الحكومة قد أحالت قانون الدين العام إلى مجلس الأمة، إلا أن رئيس المجلس مرزوق الغانم وصف المشروع بأنه معيب في موضوعه وتوقيته، داعيا الحكومة لسحبه. وأشار إلى أن فرصة تمرير القانون بالمجلس تكاد تكون معدومة.

وتسري معلومات عن احتمال لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، للمرة الأولى منذ التسعينات، أو وقف التحويلات إلى الصندوق، أو قيام صندوق الأجيال القادمة بشراء أصول من صندوق الاحتياطي العام لتوفير سيولة للحكومة.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية شكلت لجنة لدراسة التداعيات الاقتصادية ومواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.