مخصصات أكبر بنك في دبي تقفز 249% لـ2.6 مليار درهم

قال بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعد أكبر بنك في إمارة دبي، إنه قام بزيادة رسوم مخصصات انخفاض القيمة إلى 2.558 مليار درهم (697 مليار دولار) بنسبة زيادة قدرها 349%، في الربع الأول من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، و24% مقارنة بالربع السابق، وفقا للبيانات المالية للبنك التي أعلنها اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات البنك للربع الأول من العام الجاري، أن تلك الزيادة تستهدف تغطية المرحلتين الأولى والثانية من خسائر الائتمان المتوقعة، والتراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الأرباع السنوية اللاحقة والناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد -19.

وفي الربع الأول، حقق مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أرباحا بلغت 2.081 مليار درهم بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالربع السابق، وأقل بنسبة 24% من صافي الأرباح في الربع المقابل من عام 2019.

وعزا البنك تراجع الأرباح على أساس سنوي إلى زيادة حجم المخصصات التي قام بتكوينها والتي عوضت الزيادة في نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم والتحسن في الهوامش.

وارتفعت القروض بنسبة 1%، في حين حافظت الودائع على مستوياتها للعام 2019، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.8%.

وخلال الربع الأول 2020، قام البنك بجمع التزامات دين لأجل بمبلغ 9.1 مليار درهم عن طريق عمليتي طرح عام وعمليات طرح خاص بخمس عملات من آجال استحقاق تصل إلى 20 عاما.