بنوك أميركا ترفع المخصصات 350%.. فهل تتخلف عن السداد؟

رفعت المصارف الأميركية مخصصات الخسائر إلى أعلى مستويات منذ الأزمة المالية العالمية، مع توقعات بموجة من التخلف عن سداد القروض.

حيث خصصت البنوك الست الكبرى أكثر من 25 مليار دولار في الربع الأول للقروض المتعثرة، وهو مستوى أعلى بـ350% مقارنة بالربع الماثل من العام الماضي.

إذ تتعرض الشركات والأسر الأميركية لأزمة مالية كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا .

وعدلت البنوك الأميركية منذ بداية العام الإطار المحاسبي لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة في ظل الظروف الحالية، بدلا من الاعتماد على الأداء خلال الفترات السابقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن أن ولايات أميركية مثل تكساس وفيرمونت، ستبدأ في السماح لبعض الأعمال التجارية استئناف أعمالها بدءا من اليوم الاثنين، مع أخذ بعض الاحتياطات.

وأعلن ترمب أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف ترمب خلال الإفادة الصحافية، الأول من أمس السبت، حول فيروس كورونا: "نسبة الوفيات لدينا مقارنة بالإصابات من أقل النسب في العالم".