تراجع أرباح "الإمارات الإسلامي" 62% بالربع الأول

تراجعت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بـ62% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 155 مليون درهم.

ويأتي هذا الضغط على النتائج بسبب اتخاذ البنك لمخصصات بقيمة 224 مليون درهم خلال الفترة.

علما أن البنك كان قد عكس مخصصات بقيمة 17 مليون درهم بنهاية فترة المقارنة وهي الربع الأول من 2019.

وهبطت الموجودات بنسبة 3% لتصل إلى 62.9 مليار درهم ، كما انخفض الدخل الإجمالي للبنك ليبلغ 641 مليون درهم، كما انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 10 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تراجع معدلات الربح.

وفيما يتعلق بنتائج البنك لعام 2019، فقد أعلن عن ارتفاع صافي أرباحه نسبة 15%، مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 1.06 مليار درهم.