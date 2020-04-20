تراجع أرباح "ENBD" الفصلية 24% والمخصصات تتضاعف 4 مرات

تراجعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بـ24% في الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 2.08 مليار درهم.

جاء التراجع على خلفية تضاعف المخصصات بـ4 مرات لتبلغ 2.56 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2020، مُقابل 570.1 مليون درهم خلال الربع الأول 2019.

فيما بلغ دخل الفوائد 4.9 مليار درهم بارتفاع 45%.

من جهة أخرى، ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 47% لتصل إلى 2.04 مليار درهم، مُقابل 1.39 مليار درهم بنفس الفترة من عام 2019.

وعلى وقع هبوط أرباحه بالربع الأول من عام 2020، انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، خلال التعاملات المبكرة في حلسة اليوم الأثنين.

ووفقا لبيانات البورصة، هبط السهم بنسبة 2.28% بحلول الساعة 11:12 صباحا بتوقيت الإمارات.