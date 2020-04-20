رويترز: بنوك سعودية اشترت نسبة صغيرة من سندات الحكومة

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن الحكومة باعت إلى البنوك السعودية نسبة صغيرة من سندات بقيمة 7 مليارات دولار طرحتها الأسبوع الماضي.

و جاء طرح السندات المكونة من 3 شرائح بعد أن رفعت الحكومة الشهر الماضي سقف الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 30% لتمويل العجز.

موضوع يهمك أعلنت وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها... السعودية تصدر سندات بـ7 مليارات دولار.. والطلبات تتجاوز 54 مليارا اقتصاد

وأشارت المصادر إلى أن المخصصات للبنوك السعودية في هذا الطرح كانت عند الحد الأدنى بهدف المحافظة على سيولة البنوك.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار أميركي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.

وقد بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار (ما يعادل 26.25 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:

الأولى: 2.5 دولار (ما يعادل 9.37 مليار ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م.

الثانية: 1.5مليار دولار (ما يعادل 5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2030م.

الثالثة: 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.

وكانت السعودية قد عينت سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لعملية السندات ولترتيب بيع أوراق الدين.