بهذا الرقم سيرتفع تعثر قروض بنوك الخليج بسبب كورونا

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، أن يرتفع التعثر في القروض الممنوحة من البنوك الخليجية، من نسبة متدنية في الوقت الحالي عند 5% إلى حدود قد تصل إلى 8% أو 10% خلال سنة بسبب آثار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وقال يوسف في مقابلة مع "العربية" إن بنوك الخليج في وضع جيد، ومعدلات التعثر في القروض لديها متدنية مقارنة مع مختلف بنوك العالم، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الخليجية، في المساعدة بشكل كبير على مواجهة التداعيات والآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

وتوقع حدوث اندماجات بين البنوك في مواجهة آثار جائحة كورونا "لأن كثيراً من البنوك ستفشل في أن يكون لها رأسمال كبير" يعينها على المنافسة في منح التمويلات مستقبلاً.

وأضاف أن نسب القروض غير العاملة، تشير إلى قدرة قوية لدى بنوك الخليج، على مواصلة تمويل عمليات جديدة، وبالإمكان القيام بتجنيب مخصصات كبيرة، وبالتالي سوف تعود نسبة التعثر إلى 5% بموجب المخصصات، هذا من غير احتساب عناصر الحماية الموجودة لدى بعض البنوك، فهناك الكثير من البنوك لديها عقارات وأسهم غير محسوبة في هذه النسب.

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وشرح أن الخطوات التي قامت بها البنوك المركزية الخليجية، في مواجهة كورونا، جاءت حاسمة لجهة، خفض متطلبات السيولة من البنوك لدى البنك المركزي، وهذا سوف يتيح للبنوك استخدام المزيد من السيولة، في تمويل المشاريع المقبلة، كذلك قرار خفض متطلبات كفاءة رأس المال مما يساعد على الوفاء بمتطلبات السيولة.

وأشار إلى أمثلة مهمة، في خطوات التحوط، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، الذي جنب مخصصات، وبنوك أخرى سوف تجنب مخصصات في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، وهذه سوف تساعدها على المنافسة، وأن تكون في وضع جيد.

وقال إن الجهات التنظيمية عملت على تسهيلات عدة على سبيل المثال، في البحرين جرى منح مرونة في نشر التقارير المالية للربعين الأول والثاني من العام الحالي.

وبالنسبة لمجموعة البركة، قال يوسف إن المجموعة تقوم "بدراسة التدفقات النقدية للشركات ونتأكد من حالها، فإذا كانت لا تحتاج إلى إعادة جدولة، فلا تغيير يذكر على تمويلها، أما الشركات التي نرى عندها إمكانية التعثر ونرى أنها تريد ضخ تمويل فمن واجب المؤسسات المالية العمل على تحسين الظروف، وهذا واجب المؤسسات ويأتي كرديف لعمل الحكومات".

وأشار إلى رؤية العديد من المؤسسات بأنها تفضل عدم توزيع الأرباح للعام الحالي، من أجل حماية السيولة، قال يوسف إن مجموعة البركة قررت دفع أرباح لمساهميها لأن سياستنا منذ 2006 هي القيام بسداد الأرباح، و"أنا أرى أن الأرباح ليست بالمستوى المطلوب".