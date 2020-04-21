هل تخفض تركيا أسعار الفائدة مجدداً؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اجتماعاً، غداً الأربعاء، يتوقع أن تتخذ خلاله قراراً جديداً بخفض أسعار الفائدة.

وتوقع خبراء واقتصاديون أن تتخذ اللجنة قراراً جديداً بخفض سعر الفائدة الرئيسي، سعر الإقراض لأسبوع واحد (الريبو)، خفضاً يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، من 10.75% إلى 9.75%، في إطار سلسلة تخفيضات بدأت منذ يوليو 2019، حيث كان سعر الفائدة 24%، وهو المستوى الذي طبقه البنك عقب أزمة انهيار الليرة التركية في أغسطس 2018.

وأجرى البنك المركزي خفضاً على سعر الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، بينما أجرى خلال عام 2019 خفضاً بلغ 1200 نقطة أساس، أو 12%. وبعد عقد 8 اجتماعات للجنته للسياسة النقدية العام الماضي، قرر البنك المركزي التركي عقد 12 اجتماعاً خلال العام الحالي بواقع اجتماع شهرياً.

ويضغط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يصف نفسه بـ"عدو الفائدة"، على البنك المركزي من أجل الاستمرار في تخفيض الفائدة، لاعتقاده بأن ذلك سيؤدي إلى خفض معدل التضخم، خلافاً لكل النظريات الاقتصادية التقليدية. وتعهد أردوغان في مطلع العام الحالي بأن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة ليصل إلى مستوى أقل من 5%.