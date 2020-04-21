هذه مواعيد عمل البنوك السعودية خلال رمضان وعيد الفطر

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال شهر رمضان المبارك وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الجاري 1441هـ، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة.

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وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (العاشرة) صباحاً حتى الساعة (الثانية) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة، بينما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الرابعة) مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يومياً، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وحددت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ الموافق 21/ 5 / 2020، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ الموافق 31 / 5 / 2020 مؤكدة في هذا الصدد، على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة للتعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة، بحسب بيان صادر عن مؤسسة النقد نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام "سريع" خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً. فيما ينتهي عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم بنهاية عمل يوم الخميس 28 / 9 / 1441هـ الموافق 21 / 5 / 2020، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020 مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.