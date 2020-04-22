الإفراج عن ودائع اللبنانيين الدولارية.. بشرط الاستلام بالليرة!

طلب مصرف لبنان من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم الدولارية، "بالليرة اللبنانية"، وذلك وفق سعر السوق المعتمد لديه، والذي يختلف عن السعر الرسمي وعن السعر المعتمد من قبل شركات الصرافة.

وجاء التعميم من مصرف لبنان بعد قرار مماثل مطلع الشهر الجاري، طلب فيه من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم 3 آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة اللبنانية بحسب سعر 2600 ليرة للدولار، شرط إغلاق حساباتهم.

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ومع تعميم الثلاثاء، بات سحب الدولار غير ممكن من المصارف بغض النظر عن قيمة الوديعة، وبالتالي يتخلى لبنان ضمنيا عن سياسة ربط الليرة بالدولار عند 1507.

وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد أصدر قراراً وسيطاً يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020 موجهاً إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يقضي بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الخاص بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية.

وألزم التعميم المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية، وفقاً لسعر السوق، على أن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها.