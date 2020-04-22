الصين.. ارتفاع القروض المتعثرة لـ2.04% بسبب أزمة كورونا

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في الصين، لتتجاوز الـ2% بنهاية شهر مارس، مع توقف النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

يأتي ذلك رغم موافقة البنوك على تأجيل سداد ديون قيمتها 124 مليار دولار للشركات الصغيرة، كما قامت بإعادة هيكلة ديون أخرى بقيمة 82 مليار دولار لتجنب تسجيل الديون المتعثرة.

كذلك قدمت البنوك الصينية قروضا بقيمة بلغت نحو 980 مليار دولار خلال الربع الأول من العام لدفع عجلة الاقتصاد.

وكانت أشارت تقديرات لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، إلى أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليون يوان (1.1 تريليون دولار) في 2020 ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار.

وحذرت ستاندرد آند بورز، في تقرير صدر مؤخراً، من أنه "في الوقت الذي يعطل فيه تفشي فيروس كورونا الإنتاج في الصين، سيجد بعض الشركات والأفراد صعوبة في سداد الديون".