المركزي العماني يوجه بتأجيل سداد هذه الأنواع من القروض

أصدر البنك المركزي العماني اليوم تعميما إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في السلطنة يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف التقليدية الشخصية والإسكانية والتمويل المقدم من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية لكافة أنواع التمويل الشخصي والإسكاني، إضافة إلى التمويل الشخصي المقدم من قبل شركات التمويل والتأجير التمويلي للقوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم.

ويكون التأجيل بحسب وكالة الأنباء العمانية لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء التأجيل، ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من أجور شهر مايو 2020 وحتى إشعار آخر.

كما دعا البنك المركزي إلى تأجيل سداد الأقساط، دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أو التمويل خلال فترة التأجيل ودون أي رسوم إضافية، والعمل على إعادة جدولة القروض أو التمويل إن تطلب الأمر.

يأتي ذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید 19) والصادرة بتاريخ 15 أبریل حول حزمة من الإجراءات الاقتصادية للحدّ من تأثيرات التدابير الاحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا لدعم القوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم في القطاع الخاص وفقا للآلية المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة.