بهذا الموعد.. مصر ترفع الحد الأعلى لسحب الأموال من البنوك

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، إن اتحاد بنوك مصر اتفق مع البنك المركزي على تعديل حدود سحب الأفراد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي بداية من شهر رمضان.

وأضاف الإتربي على حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي، أن الحد اليومي لعمليات السحب النقدي بفروع البنوك سيصبح 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه حاليا، بحسب "رويترز".

وسيكون الحد اليومي لعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي 20 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه حاليا.

ووضع البنك المركزي نهاية مارس حدا أقصى للأفراد لعمليات السحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي في خطوة كانت تهدف حينها على ما يبدو للسيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا.