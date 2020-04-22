تراجع أرباح "ستاندرد بنك" الفصلية 27%

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة Standard Bank خلال الربع الأول من هذا العام بسبعة وعشرين في المئة وسط استعداد أكبر مقرض في إفريقيا لارتفاع في القروض المتعثرة إثر إجراءات احتواء فيروس كورونا.

يأتي ذلك وسط مرور جنوب إفريقيا، أكبر سوق بالنسبة لـ Standard Bank بعملية إغلاق صارمة مدتها خمسة أسابيع أدت إلى توقف الاقتصاد بالكامل.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس هذا العام للتخفيف من أثر الركود، في حين اتفق Standard Bank

ومصارف أخرى على تخفيض الرسوم ومساعدة العملاء الذين وقعوا ضحية تداعيات كورونا.