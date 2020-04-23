أوبار كابيتال: أرباح البنوك العمانية ستتأثر بـ30% حتى آخر 2020

وجه البنك المركزي العماني البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي، بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والإسكانية لمدة 3 أشهر لمساعدة العاملين على التغلب على أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من مايو، دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أوالتمويل خلال فترة التأجيل.



وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال لؤي بطاينة، في مقابلة مع "العربية"، أن تأجيل سداد القروض سيشمل فقط الأشخاص الذين تأثرت أعمالهم بسبب فيروس كورونا، أو تم إيقافهم عن العمل أو اقتطع جزء من رواتبهم.

ولفت بطاينة إلى أن 40% من محفظة قروض البنوك هي قروض سكنية وشخصية، من إجمالي محفظة إقراضية تبلغ 9 مليارات ريال عماني.

ونوه بأن أقساط القروض التي سيتم تأجيل سدادها، ستشكل نسبة 2 إلى 3% وقد تصل إلى 5% كحد أقصى من إجمالي المحفظة الإقراضية، وذلك يعتمد على ظروف الشركات على وقع تفشي فيروس كورونا.

لا يخفي بطاينة أن ينعكس ذلك سلباً على أرباح البنوك، وقد بدأ يظهر ذلك في نتائج الربع الأول، متوقعاً أن تتأثر أرباح البنوك العمانية بما بين 25 إلى 30% حتى نهاية عام 2020.