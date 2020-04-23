إس أند بي: رؤوس أموال بنوك الخليج محصنة من صدمة النفط وكورونا

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية" إن قدرة البنوك الخليجية القوية على تحقيق الأرباح ستساعد هذه البنوك على مواجهة الصدمات المرتبطة بوباء كوفيد-19 والانخفاض في أسعار النفط، وحماية أدوات رأس المال الهجينة لديهم.

وقال محمد دمق، محلل ائتماني في الوكالة، في بيان صدر اليوم الخميس، إن معظم البنوك الخليجية المصنفة لدى الوكالة تتمتع بربحية قوية نسبياً، وتتبع هذه البنوك نهجاً متحفظاً في حساب وتخصيص مخصصات خسائر القروض.

وتابع: "نعتقد أن البنوك الخليجية المُصنفة لدينا قادرة على استيعاب صدمات بحجم يصل إلى 36 مليار دولار قبل البدء باستنفاد قواعد رأس المال لديهم. وهذا يعادل نحو ثلاثة أضعاف الخسائر المتوقعة في الظروف الطبيعية وفقاً لحساباتنا، والتي تنطوي على مستوى كبير من الضغط، من وجهة نظرنا".

وأضاف دمق: "ننظر إلى وباء كوفيد-19 والانخفاض في أسعار النفط باعتبارهما حدثين لهما تداعيات على الربحية وليس على رأس المال".