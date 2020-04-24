مصرف لبنان يحدد سعر صرف الليرة لشركات تحويل الأموال

قال مصدر بمصرف لبنان المركزي إن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال اليوم الجمعة.



وقال المصدر بالمصرف المركزي "الأسعار ربما تتغير يومياً وسيتم تحديدها في اليوم السابق... في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم".

ويُطبق سعر الصرف الجديد على الأموال المرسلة عبر مكاتب التحويل المصرفي، التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال لأسرهم في داخل البلاد.



وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر حين تزايدت المصاعب المالية للبلاد، مما أثار أزمة مالية ومصرفية تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1975 و1990.



وما زالت السلطات تطبق ربطاً رسمياً لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، في مسعى لإبطاء التضخم المتصاعد في البلد المعتمد على الواردات.



وقال المصدر بالمصرف المركزي "الأسعار ربما تتغير يومياً وسيتم تحديدها في اليوم السابق" مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي.



وأضاف المصدر "في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم".



ومع نقص المعروض من الدولار، قال مصرف لبنان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يجب على خدمات تحويل الأموال التي تعمل خارج البنوك التجارية أن تصرف النقد بالعملة المحلية "بسعر السوق".



وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الخميس الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم تقاضيها بالعملة المحلية وفق "سعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان سعر الصرف المُعلن اليوم الجمعة سيطبق من جانب البنوك التجارية على عمليات السحب تلك.