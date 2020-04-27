المركزي الياباني يتوسع في إجراءات التحفيز لمواجهة كورونا

أقر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل سلبية عند 0.1%، فيما قدم المركزي المزيد من التحفيز مع رفع الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية التي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين من 7 تريليونات ين سابقاً.

كما أوضح البنك المركزي الياباني التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني.

إلى ذلك، خفض المركزي توقعاته للتضخم إلى أقل من 2% للسنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن أولوياته على المدى القصير ستتركز على مواجهة أزمة كورونا.