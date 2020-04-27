مصرف لبنان المركزي يحدد دولار الصرافة بـ3200 ليرة

قال مصرف لبنان المركزي في بيان أمس الأحد، إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة، وذلك بعد أن هوت العملة المحلية في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في السوق الموازية قبل أن يبدأ صرافو العملة في إضراب مؤقت يوم الجمعة.

ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة لكن الدولار غير متاح بهذا السعر سوى للواردات الأساسية وسط أزمة دولار شديدة.

وقال المصرف المركزي الأسبوع الماضي، إنه حدد سعر الصرف لشركات تحويل الأموال عند 3625 ليرة للدولار.

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وقال بيان المركزي إن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة ارتفع "بطريقة غير مبررة في الأيام القليلة الأخيرة".

وأثار انخفاض الليرة السريع احتجاجات صغيرة وهدد بحدوث اضطرابات أوسع نطاقا. وتعرض مصرفان للهجوم، أحدهما بقنبلة صغيرة والآخر بقنابل حارقة خلال اليومين الماضيين.

وهاجم رئيس الوزراء حسان دياب، حاكم المصرف المركزي بسبب انهيار العملة يوم الجمعة، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحذير من إقالة حاكم المصرف المركزي الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة.

وفشلت المحاولات السابقة لتحديد سعر صرف الدولار، كما فشلت الحملات على شركات الصرافة التي تنتهك الحد الأقصى على الرغم من إغلاق بعضها.