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"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف بعض الديون اللبنانية إلى D 

المصدر: العربية.نت
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خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف بعض الديون اللبنانية إلى مستوى D بعد أن تخلفت الحكومة عن دفع سندات "اليوروبوند" بقيمة 700 مليون دولار والتي تستحق في الرابع عشر من أبريل.

كما خفضت الوكالة التصنيف بسبب تخلفها أيضاً عن سداد سندات دولية أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس الماضي فضلاً عن عدم دفعها الفوائد المستحقة على بعض السندات في شهري مارس وأبريل.

وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبنان على المدى القصير والبعيد بالعملة المحلية عند مستوى
cc/c مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية.

كلمات دالّة

#سندات, #ستاندر أند بورز, #بنوك

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