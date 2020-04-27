HSBC يرتب أول عملية تمويل للعملاء وفق خطة الدعم الاقتصادي 

أعلن بنك "إتش إس بي سي" عن ترتيب أول عملية تمويل للعملاء، بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أقرها مصرف الإمارات المركزي، لدعم وتحفيز النشاط الاقتصادي، في إطار سياسة الدولة لمواجهة تداعيات كورونا.

وأعلن البنك أن حجم التجارة المدعوم من قبله منذ بداية العام حتى الآن بلغ نحو 9.2 مليار دولار . وفي شهر مارس وحده بلغ حجم تجارة السلع الغذائية والطبية في الإمارات التي دعمها البنك ما يصل إلى 181 مليون دولار.

يذكر أن خطة الدعم الاقتصادي تتضمن توفير تسهيلات تمويل بقيمة 50 مليار درهم، تم تخصيص أجزاء منها للبنوك في الإمارات، وفق معايير اعتمدها البنك المركزي.