الإمارات.. تجميد الحسابات المصرفية يمتد لكبار المساهمين في nmc

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن تجميد مصرف الإمارات المركزي لحسابات ب.ر شيتي المساهم في إن.إم.سي هيلث وعائلته يمتد لكبار المساهمين في الشركة.

وقالت المصادر التي اطلعت على التعليمات، لرويترز، إن توجيه الإمارات بالتجميد، والذي أصدره المصرف المركزي الأسبوع الماضي يمتد إلى مساهمين آخرين في إن.إم.سي هما خليفة المهيري وسعيد بن محمد بن بطي القبيسي.

وقال اثنان من المصادر إن التوجيه يدعو أيضا إلى تجميد الحسابات المصرفية لعدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق براسانث مانجهات وعائلته.

وقال متحدث باسم شيتي وشركته القابضة بي.آر.إس فينشرز لرويترز "شركاتنا تنشط في مجالات مثل الأمن الغذائي والإمداد وتصنيع الأدوية وإدارة النفايات الطبية وخدمات التموين الصناعي، وهي بالتالي تروس حيوية في الاقتصاد".

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وأضاف المتحدث "أي تعليمات من هذا القبيل تضع هذه الشركات وموظفيها وقدرتهم على العمل وتلبية الاحتياجات الحالية في خطر شديد، خاصة في مثل هذا الوقت الحساس بالنظر إلى مشكلة الصحة العامة الحالية".

وفي الأشهر الأخيرة، عدلت إن.إم.سي مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة بلغت 2.1 مليار دولار في يونيو العام الماضي بعد ظهور شكوك بشأن حجم حيازة شيتي وحيازات مساهمين آخرين.

وقالت فينابلر، التي يحوز فيها شيتي حصة مسيطرة، الشهر الماضي، إنها تستعد لإفلاس محتمل، في حين تخضع أنشطة وحدتها في الإمارات لسيطرة المصرف المركزي.

واستقال شيتي في فبراير من منصب رئيس إن.إم.سي غير التنفيذي، ومن عضوية مجلس الإدارة، وقال إنه يجري تحقيقاته الخاصة.