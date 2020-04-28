المخصصات تهوي بأرباح بنك أبوظبي الأول الفصلية 22%

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة بنك أبوظبي الأول بـ22% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 2.4 مليار درهم.

وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي جنبها البنك خلال الربع الأول بنسبة 81% إلى 738 مليون درهم.

وقد حقق البنك مستوى سيولة قويا ومعدلات تمويل عالية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 110% مع نهاية شهر مارس 2020، أما معدل القروض المتعثرة فقد بلغ 3.5%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه القروض 95%، مع وصول حجم المخصصات الإجمالي إلى 13.2 مليار درهم.

وبلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال 12%.

أما الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول فقد بلغت 4.6 مليار درهم.