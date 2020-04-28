"التجاري الدولي" يستحوذ على 51% من بنك "مايفير" الكيني

أعلن البنك التجاري الدولي، إتمام صفقة الاستحواذ على 51% من بنك "مايفير" الكيني وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصري والكيني.



وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها في زيادة رأس مال "مايفير سي أي بي بنك".

وتأتي خطوة الاستحواذ مكملة لخطط البنك التجاري الدولي التوسعية في أفريقيا.

وقال هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي مصر في حديث لـ"العربية" "إن استحواذ البنك التجاري على البنك الكيني يهدف لإحداث تغيير نوعي والاستفادة من المنصة الموجودة بشكل جيد. وتم الاستحواذ عن طريقة زيادة رأس المال لصالح خدمة نمو الأعمال في المستقبل وهو أحد بنود الاتفاق مع المساهمين. وتم الاتفاق على الحوكمة في البنك ودور مجلس الإدارة وممثلي المجلس والمخاطر بهدف تحقيق استفادة البنكين من الخبرات المتراكمة من الطرفين".

وأضاف هشام عز العرب "تعد كينيا من الدول التي تخدم الدول المغلقة مثل أثيوبيا وأوغندا وروندا والدول المحيطة بها. يختلف طبيعة النشاط بين دولة وأخرى ولكن هناك تماثل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالتأكيد أفريقيا سوق واعدة جداً ومن القارات التي يشكل النمو فيها أعلى المعدلات في العالم للسنوات السابقة قبل كورونا".

وتوقع عز العرب أن يعاود النمو والتوسع في الربع الثاني من العام لأن عمليات التمويل الحالية تنصب على المشاريع القائمة بالوقت الحالي وخاصة في قطاعات متوقفة مثل قطاع السياحة. وأضاف "الشق الآخر من عمل البنوك يتمثل بإدارة المخاطر ومسؤولية تحذير البنك من السيناريو الأسوأ واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحوطه لما قد يكون خصوصاً من تبعات كورونا".