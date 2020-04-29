أرباح باركليز تنخفض 38% مع تجنيب مخصصات 2.6 مليار دولار

جنب بنك باركليز 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لتغطية زيادة محتملة في خسائر القروض فيما يكافح آلاف من المقترضين من الشركات والأفراد من عملاء البنك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وحقق بنك الاستثمار البريطاني أرباحا قبل حساب الضرائب 923 مليون إسترليني بانخفاض 38%، من 1.5 مليار إسترليني في الربع الأول من 2019. وتأتي الأرباح أيضا أقل من متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجراه البنك عند 1.27 مليار إسترليني.

وقال البنك إن تأثير فيروس كورونا بدأ في أواخر الربع الأول ومن المرجح أن يستمر لفترة مبديا نبرة أقل تفاؤلا من ستاندرد تشارترد الذي أعلن في وقت سابق اليوم انخفاض الأرباح 12%، خلال نفس الفترة.

وقال البنك إن دخل المجموعة زاد بنسبة 20 %، إلى 6.3 مليار إسترليني بفضل زيادة في أنشطة استثمار البنك عبر الأطلسي حيث قفزت الأرباح قبل حساب الضرائب 42%، إلى 1.2 مليار إسترليني.

وسجل قسم الدخل الثابت والعملات والسلع الأولية أفضل أداء في الربع الأول محققا زيادة في الدخل بنسبة 106 بالمئة إلى 1.9 مليار إسترليني إذ استفاد من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.

وزاد دخل المجموعة من نشاطها للأسواق بنسبة 77%، إلى 2.4 مليار إسترليني، وهو أداء فصلي قياسي من المرجح أن يقوض حملة يقودا أكبر مساهم في باركليز شيربورن انفستورز لإجراء خفض كبير في قطاع الاستثمار المصرفي للبنك.