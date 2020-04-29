اتحاد مصارف الكويت: البنوك ستواصل زيادة فروعها

قالت مديرة إدارة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، إنه بالإشارة إلى ما يطالب به البعض من فتح جميع فروع البنوك لخدمة العملاء تجنباً لما يحدث من زحام على الفروع العاملة، فإن المصارف تحرص منذ بداية الأزمة على العمل بتوازن من خلال مراعاة مصالح العملاء وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تعطيل أعمالهم، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما يتسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن، وبما يضمن سلامة العملاء والعاملين في تلك الفروع، وفقا لما نقلته "صحيفة الراي".

وأفادت بأن البنوك ستواصل زيادة عدد الفروع بما يتسق وتوجهات مؤسسات الدولة نحو تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذا الشأن.

وأوضحت أن البنوك حرصت منذ بداية الأزمة على فتح بعض الفروع واستمرت في التوسع بزيادة عدد هذه الفروع، لتبلغ نسبتها حالياً في المتوسط نحو 25% من إجمالي فروع البنوك المحلية، مشيرة إلى تقديم البنوك جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية سهلة الاستخدام والآمنة على مدار الساعة، إضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك.