الأهلي التجاري يساهم بـ 20.5 مليون ريال دعما للصندوق المجتمعي

أعلن البنك الأهلي التجاري المساهمة بمبلغ 20.49 مليون ريال لدعم مبادرة الصندوق المجتمعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، للمساهمة الاجتماعية في تخفيف آثار فيروس كورونا.

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ويهدف الصندوق المجتمعي إلى حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها للاحتياجات والأولويات المجتمعية وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء.

كما تأتي مساهمة البنك بـ 20.49 مليون ريال في تلك المبادرة بحسب بيان صادر عن البنك: "إيماناً بواجبه الوطني واستشعاراً بمسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن ومؤازرةً لجهود الحكومة الرشيدة وتقديراً لجهود كافة القطاعات والجهات المختصة للحد من تداعيات كورونا ولمساعدة الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضرراً من هذا الوباء".

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي أطلق عدة مبادرات إنسانية ومساعدات خلال هذه الأزمة للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا، حيث قدم دعم لصندوق الوقف الصحي في المملكة بمبلغ 33 مليون ريال للمساعدة في توفير ما يحتاج إليه المريض من علاج وللإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية.

كما قام البنك بتأجيل سداد أقساط القروض الحسنة للأسر المنتجة لمدة 3 أشهر، بجانب إطلاق مبادرة إنسانية جديدة لتوزيع مساعدات غذائية لـ 8 آلاف أسرة متضررة بسبب كورونا في 9 مناطق حول المملكة والمساهمة في حملة "برًّا بمكة"، إضافة إلى إطلاق مبادرة لتوزيع 18 ألف وجبة إفطار رمضانية وحقائب صحية للأيتام وكبار السن والأسر المتعففة.