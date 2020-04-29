السعودية.. الإقراض المصرفي يرتفع بـ40 مليار ريال في مارس

أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 2.6% خلال شهر مارس، وبنسبة 11.8% على أساس سنوي، ليصل إلى تريليون و633 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى تريليون و810 مليارات ريال.



وأظهرت البيانات استقرار حساب الاحتياطي العام للدولة عند 469 مليار ريال.

إلا أن صافي موجودات ساما الخارجية تراجعت إلى تريليون و744 ملياري ريال، بانخفاض 5.4% عن الشهر السابق، وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 2011.