المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم.

خطوة المركزي الأوروبي جاءت بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر مجدداً، مع تعهده ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد الأميركي، حيث أكد الفدرالي التزامه بتسخير شتى أدواته لدعم الاقتصاد في هذا الوقت العصيب، وبما يخدم تحقيق أهدافه المتمثلة في أقصى توظيف واستقرار الأسعار.

وفي تقديرات أولية نشرت الخميس، قال المكتب الأوروبي للإحصاءات إن اقتصاد منطقة اليورو سجل تراجعا نسبته 3.8%، في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول الذي تخلله فرض إجراءات العزل لتطويق كوفيد-19، مقابل نمو بلغ 0.1 %، في الفصل الرابع من 2019.

وأشار المكتب إلى أنه أكبر تراجع منذ بدء تسجيل الأرقام الفصلية في 1995.

ورأى إيريك دور، مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة، في تصريح لوكالة فرانس برس أنه نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول آليات التضامن الميزاني "البنك المركزي الأوروبي هو الذي يتوجب عليه تنفيذ الجزء الأساسي من السياسة الاقتصادية.