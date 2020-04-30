تراجع ربح دبي الإسلامي 18% مع تجنيب مخصصات ضخمة

قال بنك دبي الإسلامي إن أرباح الربع الأول من العام انخفضت 18% مع تجنيبه مخصصات انخفاض قيمة قدرها 1.48 مليار درهم (403 ملايين دولار) لتغطية تأثير جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط الضعيفة وتدني أسعار الفائدة.



وبلغ صافي الربح 1.11 مليار درهم، انخفاضا من 1.355 مليار قبل عام، حسبما ذكر البنك في بيان إلى البورصة.



وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت 903 ملايين درهم وبنك أبوظبي الأول للأوراق المالية 1.1 مليار.



وزادت خسائر انخفاض القيمة 92% إلى 665 مليون درهم، فضلا عن تقييد رسوم لمرة واحدة قدرها 818 مليون درهم.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عدنان شلوان، "أسفرت جائحة كوفيد-19 عن حدوث اضطرابات كبيرة فرضت علينا إعادة التفكير في استراتيجياتنا وتعديلها".



دبي الإسلامي ليس أول بنوك المنطقة تجنيبا للمخصصات تحسبا لتداعيات الوباء على سوق الائتمان، إذ سبقه إلى ذلك بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.



وقال شلوان إن المكاسب الاستثنائية والأرباح المتكررة سمحت بتجنيب المخصصات لتخفيف التداعيات المتوقعة على البنك من تفشي الفيروس، فضلا عن تقلبات أسعار النفط وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.



تضم النتائج أيضا الأرقام المجمعة لبنك نور، الذي اشتراه دبي الإسلامي هذا العام. وقال دبي الإسلامي إن المخصصات أبطلت أثر مليار درهم جناها من صفقة الشراء.