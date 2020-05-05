الإمارات المركزي يطالب البنوك بمواصلة دعم المتضررين من "كورونا"

طالب مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماع عقد عن بعد أمس الاثنين، البنوك العاملة بالدولة بالاستمرار في تقديم الدعم للعملاء المتضررين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب بيان صحفي، فإن مجلس إدارة المركزي بالدولة اطلع خلال الاجتماع على أداء البنوك في تقديم الدعم خلال الفترة الماضية وطالبهم بالاستمرار في تأجيل أقساط القروض للعملاء المتضررين من تفشي الوباء.

يُشار إلى أن بعض البنوك الكبرى بالدولة بدأت في تأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر وذلك من الأول من أبريل الماضي وحتى 30 يونيو القادم.

ويسري هذا الإجراء للشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.

ومن المقرر أن تمنح البنوك، مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكان مصرف الإمارات المركزي اعتمد في مارس الماضي عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.