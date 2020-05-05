بنوك تونسية تقرض الحكومة 413 مليون دولار

قالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء إن بنوكاً تونسية أقرضت الحكومة 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) بالعملة الأجنبية للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

ويأتي القرض بينما تسعى تونس جاهدة لتعبئة موارد مالية. ويتوقع البلد أن ينكمش اقتصاده بنسبة 4.3% في 2020، وهو ما سيكون أكبر انكماش منذ استقلاله في 1956.

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وأعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وقد "وافق المجلس التنفيذيّ للصندوق الشهر الماضي على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار لدعم سياسات تونس الاستباقيّة في مواجهة جائحة كوفيد-19"، حسب بيان للصندوق.

وأشار البيان إلى أنّ "من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ما يُعدّ أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956".

وهذا التمويل من جانب الصندوق سيَدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس "وتخفيف تداعياته الإنسانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، في سياق من عدم اليقين غير مسبوق".

كذلك، سيضمن هذا التمويل من قبل الصندوق "وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدوليّة وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافيّ".

والسلطات ملتزمة استئناف عملية الضبط المالي بمجرّد انحسار الأزمة. وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية".

وأشار بيان الصندوق إلى أنّ "البنك المركزي التونسي ملتزم تشديد السياسة النقديّة إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخّم، والامتناع عن إجراء تدخّلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدوليّة".