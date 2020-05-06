البنك التجاري الدولي للعربية: لهذه الأسباب تراجعت الأرباح

تراجعت أرباح البنك التجاري الدولي بـ9% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 2.4 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 25%، على أساس سنوي، إلى 6.9%. فيما زادت المصروفات التشغيلية 15%.

وارتفعت محفظة القروض 3% على أساس سنوي، إلا أنها تراجعت بنسبة 2% منذ بداية العام، مدفوعاً بسداد قرض بالعملة الأجنبية 158 مليون دولار.

وأوضح هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي مصر، أن هناك العديد من المصروفات منها تخص استثمارات اتخذت في فترة وجيزة بسبب آليات العمل عن بعد، ومنها استثمارات بالبنية التحتية بالإضافة لالتزام مجلس الإدارة والعاملين بالمساهمة بتخفيف الأعباء التي فرضها كورونا على الاقتصاد المحلي ومساهمة البنك بمبالغ لدعم صندوق "تحيا مصر" كلها أثرت بالمصروفات بالربع الأول.

وأضاف عز العرب في لقاء مع "العربية": "من الأسباب الأخرى لانخفاض الأرباح تطبيق البنك معيارا معينا يعطي البنوك القدرة على أن تضع توقعات لما هو قادم وتعمل على أساسها تبني احتياطيات أو مخصصات فيما يخص الصناعات وليس العميل بذاتة ولكن على الاقتصاد بشكل عام أو التوجهات. لا يختلف أحد على أن العالم يمر بفترة كثيرة الضبابية ويصعب معها توقع متى تستعيد عجلة الإنتاج عافيتها، وهل الصناعات تستمر كما كانت تعمل في السابق، وما هو تأثيرها عليها، كلها اعتبارات نضعها أمامنا وقت بناء التوقعات. قد نكون وضعنا اعتبارات أقل تحفضاً بداية العام قبل انتشار كورونا ولكن جرى الآن تجديد لهذه التوقعات بحيث تنتقل من متوسط إلى أكثر تحوطاً".

وأشار البنك إلى أن تراجع أرباح الربع الأول يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة المخاطر والمصروفات التشغيلية ومعدل الضريبة الفعلي.