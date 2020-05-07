المركزي الإماراتي: سحب 75% من خطة تحفيز السيولة لمواجهة كورونا

قال مصرف الإمارات المركزي إنه تم سحب 75% من خطة تحفيز السيولة لمواجهة كورونا.

وذكر أن البنوك سحبت 37.2 مليار درهم من تسهيلات سهولة خطة الدعم الاقتصادي قيمتها 50 مليار درهم.

وشدد المصرف في بيان له اليوم على أن هذه الأموال المسحوبة تؤكد على إحراز البنوك تقدماً ملحوظاً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19. مما يؤكد على أن الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص يحصدون ميزات خطة الدعم.

وذكر أن عدد العملاء الذين استفادوا من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة في تزايد، الأمر الذي أسهم في تقديم الدعم المالي للمتأثرين بتداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وخلال الأسبوعين الماضيين انضمت مجموعة جديدة من البنوك في خطة الدعم الاقتصادي ليصل بذلك مجموع البنوك المشاركة إلى 24، في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفيف العبء المالي عن العملاء المتأثرين.

ولفت المصرف إلى أنه سيقوم خلال الأسبوع القادم بنشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة الممنوحة لها.