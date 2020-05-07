توقعات سوداوية لبلد أوروبي.. أسوأ تراجع في 300 عام!

حذر بنك إنجلترا المركزي من أن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي تشهده في أكثر من 300 عام، بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وأبقى الباب مفتوحا اليوم الخميس لمزيد من إجراءات التحفيز.



وقال البنك إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران، بينما ستقفز البطالة لأكثر من 9% من قوة العمل.

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وأحجم بنك إنجلترا المركزي عن ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد البريطاني اليوم الخميس، لكن اثنين من بين تسعة من صانعي السياسات صوتوا لصالح زيادة في برنامجه لشراء السندات.



وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة لدى البنك عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1%، وأبقت على هدفها لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه استرليني.

إلى ذلك، توقع بنك انكلترا انخفاضاً حاداً في إجمالي الناتج الداخلي للمملكة المتحدة يبلغ 14% هذه السنة بسبب الصدمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وابقى في الوقت نفسه على معدل الفائدة عند 0,1% وهو معدل قياسي في الضعف.

لكن هذه الهيئة المالية قالت في تقريرها الفصلي إنها تتوقع انتعاشاً كبيراً في 2021 يبلغ +15%.