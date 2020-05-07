مجموعة "غرومور" تستحوذ على بنك "ميديسينوس بانكاس"

أعلنت مجموعة "غرومور"، وهي مجموعة عالمية للخدمات الاستثمارية والمالية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها عن عقدها اتفاقا للاستحواذ الاستراتيجي على "ميديسينوس بانكاس يو إيه بي" (البنك)، بنك التجزئة الرائد في ليتوانيا بحجم أصول يصل إلى 395 مليون دولار أميركي (355 مليون يورو).

وسيمثل هذا الاستحواذ توسعاً في النشاط الاستثماري لـ "غرومور" في القطاع المصرفي باتجاه أسواق الاتحاد الأوروبي، مستنداً إلى خبرته في مجال الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية الخارجية (الأوفشور) وإدارة الأصول.

وقامت شركة "ارنست أند يونغ" بتولي مهام المستشار المالي لهذه الصفقة، فيما تولت شركة "سوريانين" مهام المستشار القانوني. كذلك تولت كل من شركة "ديلويت" والمستشار القانوني "تي جي أس بلطيق" مهام إدارة عملية البيع لصالح "ميديسينوس بانكاس يو إيه بي" (البنك).

ويتمتع بنك "ميديسينوس" بمحفظة ودائع بحجم 334 مليون دولار أميركي (301 مليون يورو). وبنهاية عام 2019 بلغت كفاية رأس المال لدى البنك نسبة 17.63%.

قال أنيمش ساكسينا، الرئيس التنفيذي للاستثمار فيمجموعة "غرومور": "نؤمن بالقيمة المضافة الهائلة المتأتية عن عملية الاستحواذ هذه في ظل موقعها الاستراتيجي، ما يوفر لنا نقطة انطلاق لتعزيز حضورنا عبر أسواق الاتحاد الأوروبي".

وتتمتع ليتوانيا بمجموعة متنوعة للغاية من الأنشطة المصرفية، وتمثل الرسوم والعمولات حوالي 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ "ميديسينوس بانكاس". وقد قام البنك بشكل مستمر بزيادة العائد على حقوق المساهمين لديه على مدى السنوات الماضية، وتمكن من تكوين دفتر قروض محافظ عبر تخفيض حجم الأصول غير العاملة لديه.

يذكر أن مجموعة غرومور العالمية للخدمات الاستثمارية والمالية تضم محفظتها استثمارات في (إدارة الثروات، الأصول، الخدمات المصرفية، الطاقة النظيفة، رأس المال الاستثماري، تمويل الشركات، والعقارات).

وتُقدم المجموعة خدمات في حلول إدارة الصناديق والاستثمارات، بالإضافة إلى الحلول المالية لتعزيز الثروات وتوفير القيمة طويلة الأمد للعُملاء.

وتمتلك المجموعة مقراً في دبي، ولندن، وزيورخ، بالإضافة لخطط لافتتاح مكتب في سوق أبوظبي العالمي.