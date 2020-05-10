هل التدقيق بحسابات مصرف لبنان يشمل جميع معاملاته؟ وزير يجيب

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد، إن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل جميع المعاملات في البنك.

وكان رئيس الوزراء حسان دياب قال الشهر الماضي إن لبنان سيجري تدقيقا في حسابات البنك المركزي سعيا لإظهار الشفافية بعد الشروع في محادثات لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين.



وأبلغ وزير الاقتصاد صحيفة فايننشال تايمز أن مدققا جنائيا "سيفحص جميع المعاملات" لفهم أنشطة البنك المركزي.



وأضاف "أي مساعدات وما إلى ذلك. كل ما جرى"، وفق ما ورد في "رويترز".

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وقال إن التدقيق الجنائي ستنفذه واحدة من 3 شركات اختيرت في أبريل هي: كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان.. دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعليا.



ويعاني لبنان من أزمة مالية شديدة في الشهور الأخيرة أدت لتخلفه عن سداد ديون هائلة بالعملة الصعبة للمرة الأولى والبدء في محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس آذار.



وتسببت التبعات الاقتصادية لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في تفاقم مشاكل البلاد المتمثلة في ضعف العملة وتراجع الاحتياطيات وارتفاع نسبة التضخم.



وتعهد مجلس الوزراء بإعادة تشكيل القطاع المصرفي الذي تضرر من الأزمة ويأتي التدقيق في إطار إعادة هيكلة القطاع.