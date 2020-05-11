الصين.. تراجع دون المتوقع للقروض المصرفية في أبريل

انخفضت القروض المصرفية الجديدة في الصين بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق، بينما تسارع نمو المعروض النقدي مع تعزيز البنك المركزي سياسات دعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.



وقدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية بقيمة 1.7 تريليون يوان (240.05 مليار دولار) في أبريل/نيسان، انخفاضا من 2.85 تريليون في مارس/آذار لكن بما يفوق التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض القروض الجديدة إلى 1.50 تريليون في أبريل/نيسان. وفاقت القروض الجديدة في أبريل/نيسان مستواها قبل عام البالغ 1.02 تريليون.

وانخفضت قروض الأسر، ومعظمها للرهن العقاري، إلى 666.9 مليار يوان من 989.1 مليار في مارس/آذار، وانخفضت كذلك قروض الشركات إلى 956.3 مليار يوان من 2.05 تريليون.

ونما المعروض النقدي (ن2) في أبريل/نيسان 11.1% مقارنة به قبل عام، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو أعلى من مستوى التوقعات في استطلاع رويترز والذي كان لزيادة 10.2%.

وفي مارس/آذار سجل المعروض النقدي ارتفاعا بنسبة 10.1%.