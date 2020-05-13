عمومية بنك البلاد تقر شراء 5 ملايين سهم وتخصيصها للموظفين

أقر مساهمو "بنك البلاد" خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة أمس الثلاثاء على شراء البنك 5 ملايين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وأوضح البنك عبر بيان نشر على "تداول" اليوم الأربعاء أن تمويل الشراء يكون من موارد البنك الذاتية.

كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وأوضح البنك في البيان أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.