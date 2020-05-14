بنوك إماراتية تكشف تعرضها لشركة فينكس بـ412 مليون درهم

كشفت البنوك الإماراتية عن تعرضها لشركة فينكس والشركات الزميلة لها بإجمالي ديون بلغت قيمتها 412 مليون درهم.

وتعمل بمجال تجارة السلع الأولية وتحمل اسم Phoenix Commodities ومملوكة لرجل الأعمال الهندي غوراف داوان، والتي تسعى لإعادة هيكلة ديونها بعد خسائر تكبدتها بنحو 450 مليون دولار في إحدى عقود التحوط ضد فروق العملة في خضم موجة الاضطرابات العنيفة التي تضرب الأسواق.

وقال بنك أبوظبي الأول أمس الأربعاء في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعرضه لنحو 269 مليون درهم، أو ما يعادل 73.2 مليون دولار، لفينكس للسلع والكيانات ذات الصلة.

في حين كشف بنك المشرق ومقره دبي عن تعرضه بـ 46.05 مليون درهم، أو ما يعادل 12.5 مليون دولار، للتعرض لشركة فينكس غلوبال دي إم سي.

كان بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي ذكر في بيان لسوق دبي المالي الثلاثاء الماضي إنه تعرض بـ 87 مليون درهم أو 23.66 مليون دولار لمجموعة فينكيس.

ولم يكشف بنك ستاندرد عن قيمة تعرضه لشركة فينكيس.

والشركة التي يبلغ عمرها نحو 20 عاماً توظف نحو 2500 موظف، وبلغت إيراداتها نحو 3 مليارات دولار في 2019 من تجارة الحبوب والفحم والمعادن.

وأشارت وثيقة تصفية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الشركة المملوكة لرجل الأعمال الهندي عينت Quantuma LLP وKRyS Global كمنسقين لعملية التصفية وتم إخبار الدائنين للشركة في 24 إبريل الماضي.

وتظهر وثيقة التصفية التي اطلعت عليها رويترز أن الشركة لديها تسهيلات ائتمانية متاحة عبر شركاتها التابعة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

وتأتي الأزمة الجديدة للبنوك الإماراتية في وقت لازالت به أزمة NMC يتردد صداها بالقطاع وكذلك شركتها الشقيقة Finablr والتي كشفت مؤخرا عن قروض سرية لم يتم الإفصاح عنها من قبل بنحو 1.3 مليار دولار.

و Phoenix Commodities هي أحد كبار تجار الأرز بالعالم وباعت العام الماضي نحو 12.5 مليون طن من السلع، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.