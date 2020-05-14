تراجع أرباح بنك البلاد في الربع الأول 5% لـ270 مليون ريال

تراجعت أرباح بنك البلاد إلى 270 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 284.9 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 5.2%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق تراجعت أرباح بنك البلاد بنسبة 17.4%، والتي كانت 327 مليون ريال.

وبلغت قيمة دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات في الربع الأول 730.5 مليون ريال، مقابل 597 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بارتفاع 22%.

وأرجع البنك انخفاض أرباحه إلى تراجع صافي الدخل بنسبه 5٪ ، نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16٪ وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

من جانب آخر ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9٪، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح. وقابلها انخفاض في مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل أتعاب العمولات.