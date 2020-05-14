عمومية "السعودي الفرنسي" توافق على توزيع 1.2 مليار ريال

أعلن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي موافقة الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2019م والبالغة 1,199.68 مليون ريال بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد وما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 1,199.68 مليون ريال بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ 2,399.36 مليون ريال، بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم، وسيكون تاريخ استحقاق أرباح النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 16 /10 /1441هـ الموافق 08 /06 /2020.