هبوط أرباح "السعودي الفرنسي" الفصلية 26% لـ682 مليون ريال

تراجعت أرباح البنك السعودي الفرنسي الفصلية إلى 682 مليون ريال، مقابل 917 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بانخفاض 25.6%.

وقال البنك إن أرباح الربع الأول من 2020، ارتفعت 32.4%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 515 مليون ريال.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات في الربع الأول من 2020، نحو 1.287 مليار ريال، مقابل 1.273 مليار ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو طفيف بنسبة 1%.

وعزا البنك هبوط أرباحه لانخفاض صافي الدخل وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 60.39٪. ومع ذلك، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.97٪.

ترجع هذه الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، رواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى بالإضافة إلى انخفاض (عكس) مخصص/ انخفاض قيمة الموجودات المالية الأخرى والذي قابله جزئيًا انخفاض في الاستهلاك الإطفاء.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي دخل العمليات وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع الدخل التشغيلي الآخر، دخل الصرف الأجنبي، وصافي دخل العمولات الخاصة، والذي قابله جزئيًا انخفاض في دخل المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات.