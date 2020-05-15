"فيتش" تخفض تصنيف 16 بنكاً في الأسواق الناشئة

ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، أنها خفضت تصنيف 16 بنكاً في منطقة الأسواق الناشئة بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة من 12 مارس وحتى 30 أبريل الماضيين، وذلك بعد مراجعة نشاط 100 بنك واتخاذ إجراءات سلبية بشأن 86 منها.

وأوضحت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن من بين الـ16 بنكاً جاء 15 منها في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبشكل أساسي في سلطنة عمان وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

وأشارت "فيتش" إلى أنها في منطقة الأسواق الناشئة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وضعت 14 مجموعة بنكية تحت "مراقبة سلبية"، وأعطت 47 مجموعة أخرى "نظرة مستقبلية سلبية"، كما خفضت نظرتها إلى 9 أخرى من "إيجابية" إلى "مستقرة".

ولفتت "فيتش" إلى أن العدد المتزايد من خفض التصنيف الائتماني لبنوك الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام يعكس النشاط الاقتصادي المتراجع الناتج عن جائحة "كورونا"، وتدهور التوقعات الاقتصادية، وتقلبات أسعار النفط العالمية.