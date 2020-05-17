ارتفاع أرباح سامبا المالية 20% لـ 1.3 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة سامبا المالية السعودية، خلال فترة الربع الأول من العام 2020 إلى 1.274 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة بزيادة نسبتها 19.6% عن ما ربحه البنك في الربع المماثل من العام 2019 وكان وقتذاك يبلغ 1.065 مليار ريال.

وبلغت الأرباح الصافية قبل الزكاة والضريبة في الربع الأول من العام الحالي 1.454 مليار ريال.

وذكرت المجموعة المالية في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن سبب ارتفاع صافي الدخل بنسبة 19.6% جاء نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى، يقابلها جزئيا ارتفاع في مصاريف الزكاة والضريبة للربع الحالي.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها، والاستهلاك والمصاريف العمومية و الإدارية الأخرى، يقابلها انخفاض في مخصص انخفاض الائتمان.

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وبالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، فإن هذه الأرباح تشكل زيادة بنسبة 66% ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخـل الاستثمـارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل، ودخل العمليات الأخرى، و انخفضت مصاريف الزكاة والضريبة خلال الربع.

وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني، والاستهلاك، ومخصص انخفاض الائتمان ومصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها يقابلها ارتفاع في المصاريف العمومية و الإدارية الأخرى.

وذكرت "سامبا المالية" أنه ابتداء من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019، يتم استحقاق الزكاة والضرائب على أساس ربع سنوي والاعتراف بها في قائمة الدخل مع الالتزام المقابل المعترف به في قائمة المركز المالي الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والتعليمات والمعايير الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

كما تمثل ربحية السهم ربح السهم المخفض ويتم احتسابه بقسمة صافي الدخل بعد الزكاة والضریبة للفترات المنسوبة لمساھمي البنك على ملياري سھم.