تراجع أرباح مصرف الإنماء 42% بالربع الأول إلى 370 مليون ريال

انخفضت أرباح مصرف الإنماء في الربع الأول من 2020، إلى 370 مليون ريال، مقابل 638 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 42%.

وتراجعت أرباح الربع الأول بنسبة 27%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 565 مليون ريال.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات لمصرف الإنماء في الربع الأول من 2020، نحو 1.1 مليار ريال، مقابل 976 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 14.8%.

وقال مصرف الإنماء إنه على الرغم من ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 15%، انخفض صافي الدخل للربع نتيجة ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 48% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وخسائر إعادة تقييم الاستثمارات.

وأضاف "على الرغم من انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 11%، انخفض صافي الدخل لهذا الربع بسبب انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 16% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى خسائر إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وانخفاض الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 4%".