"الأهلي التجاري" يحقق 2.8 مليار ريال أرباحاً فصلية بنمو 2%

ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك الأهلي التجاري السعودي إلى 2.8 مليار ريال في الربع الأول من 2020، مقابل 2.77 مليار ريال في الربع الأول من 2019، بنمو طفيف بنسبة 2%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، انخفضت أرباح الأهلي التجاري بنسبة 16.4%، حيث كانت 3.39 مليار ريال.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات في الربع الأول 4 مليارات ريال، مقابل 3.75 مليار ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 6.89%.

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ونمت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) في الربع الأول من 2020، إلى 305 مليارات ريال، مقابل 267 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 14.2%.

وحول أسباب ارتفاع الأرباح مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي قال البنك الأهلي، إن هذا يرجع لارتفاع صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.2% نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات ودخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، وفي المقابل ارتفعت مصاريف العمليات الأخرى، وارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة المخصصات بنسبة 18.5% ويعود ذلك إلى صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى واستهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات، كما ارتفعت مصاريف رواتب ومصاريف الموظفين الذي قابله جزئيا انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني.

وعزا البنك هبوط أرباحه مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 16.4% بسبب انخفاض في إجمالي دخل العمليات وارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

كما انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.1% نتيجة لانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى. وفي المقابل ارتفع دخل رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية كما ارتفع دخل الاستثمارات.

ولفت إلى ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة المخصصات بنسبة 20% ويعود ذلك إلى صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، كما ارتفعت مصاريف رواتب ومصاريف الموظفين الذي قابله جزئيا انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني.