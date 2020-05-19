تراجع أرباح "السعودي للاستثمار"الفصلية لـ151 مليون ريال

انخفضت أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 46.4% إلى 150.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ281.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات، وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مبان، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.



جاء ذلك على الرغم من انخفاض في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وبلغت مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 بمبلغ 225 مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 77 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي.